Koronapäiväkirja: Minna Salakarin ja perheen etätyö- ja opiskeluarkea

Turun ammattikorkeakoulun opettaja ja projektipäällikkö Minna Salakari ryhtyi pitämään koronapäiväkirjaa, kun koko perhe päätyi työskentelemään ja opiskelemaan etänä. Kaiken muun lisäksi Salakarin oma väitöstilaisuus oli toukokuussa.

Hän toivoo, että päiväkirjasta on vertaistukea muille samassa tilanteessa oleville.

23.5. Koronaopit

Kun aamu alkaa vasta hieman yli kahdeksan, voi todeta levänneensä. Kiitin heti silmät avattuani itseäni siitä, että olin jaksanut vielä eilisiltana siivota suurimman osan yläkerrasta. Oli ihana herätä siistissä kodissa. Tänään edessä olisivat enää wc-tilojen ja muutaman makuuhuoneen siivous. Nautimme aamiaista kahden kahdeksanvuotiaan kanssa. Oli hiljaista. Pohdimme päivän ohjelmaa ja päädyimme siihen, että pyhitetään lauantai pääasiassa ”ihan vaan olemiselle”.

Tämä mahdollisti nukkekotileikit ja naapurista saatujen, heille pieneksi jääneiden vaatteiden sovituksen heti aamusta – ei ollut kiire minnekään. Minä join kaksi kuppia kahvia, kirjoitin blogitekstiä varten muistiinpanoja ja tarkastelin tämän päivän MS-hoitajat ry:n hallituksen kokoustiedostoja. Tämän jälkeen kuuntelin muutaman mieltä virkistävän kesäbiisin ennen kuin laitoin itseni päiväkuosiin. Minulle jäi tämän jälkeen mukavasti vielä aikaa tiskata kahvipannu ja seikkailla some-kanavissa.

Ystävän somessa keskusteltiin siitä, mitä korona on opettanut, minkälaisia uusia tapoja on ottanut käyttöön, miten helpottanut omaa sopeutumistaan ja mitä toimintoja aikoo jatkossakin toteuttaa ihan ilman koronaa ja poikkeusoloja. Jäin pohtimaan näitä omalla kohdallani. Päiväkävelyllä ynnäsin ajatukseni ja päädyin siihen, että koronakausi on opettanut monia asioita:

* Työtä voi ketterästi tehdä kotonakin. Kokoukset järjestyvät etäyhteyksin, ja kaikki olennainen – ja enemmänkin – tulee tehtyä.

* Työhyvinvointi lisääntyy etätöissä. Tämä on merkittävä löydös ja opetus. Kun työpäivään oppii lisäämään riittävästi siirtymäaikoja ja hengitystaukoja, voi työpäivän lomassa tehdä lyhyen lenkin, verrytellä niskaa, juoda kahvit, täyttää ja tyhjentää tiskikoneen, jolloin se on poissa perheen yhteisestä ajasta.

* Perheen kanssa vietetty aika on arvokasta. Arvokkainta ikinä. Ei tämä nyt niinkään uusi havainto ole, mutta tässä ajassa korostunut. Olemme olleet yhdessä enemmän kuin ikinä ennen! Ja se on ollut (pääasiassa) mukavaa. Olen oppinut itsestäni ja perheenjäsenistäni paljon.

* Kotitreeni on yhtä vaikuttavaa ja mukavaa kuin kuntokeskustreeni. Kotona tehtävänä tämä vaatii vain jonkin verran välineitä, sopivan tilan ja ajoittain hyvän mielikuvituksen. Etäporukka livenä kannattelee!

* Yllätykset ovat mukava mauste arjessa. Olen oppinut sekä yllättämään että nauttimaan pienistä ylläreistä. Eilen posti toi Pätkis-yllätyksen Helsingin suunnalta. Paketti sisälsi myös kauniin ajatelmakortin, jonka kukkakuvan rinnalla luki ”Sinä olet sädehtivä, sinä olet kaunis, sinä olet ainutlaatuinen. Sinä olet juuri sitä, mitä pitääkin.” Juuri tämä, yllätyksen kaikenlaisten yllätysten pitää saada saajan tuntemaan olevansa ajateltu ja ainutlaatuinen. Pätkis-kortti-setin oli pitänyt tavoittaa minut ennen väitöstä, mutta Suomen Posti…

* Autoa ei välttämättä tarvita lainkaan, samalla säästää bensakuluissa. Jos on johonkin päästävä, sen voi hoitaa kävellen tai pyörällä.

* Pieni on kaunista, pienet ilot kannattelevat. Viikonloppukukat, jokirantakahvit ja itsensä huomioiminen säännöllisesti kaiken keskellä ovat olleet ihan parasta etäajan vapailua.

Tässä oli vain osa opetuksista ja ajatuksista. Listasin lähinnä ne, joita aion jollakin tavalla (tai kokonaan) toteuttaa myös korona-ajan jälkeen. Tänään hallituksen kokouksen jälkeen teimme tokaluokkalaisen kanssa kaupunkiretken, ostin viikonloppukimpun ja hemmottelin itseäni: hankin kävelykadun Vilona-liikkeestä aivan ihanan mustan haalariasun ja hameen. Suosittelen. Sekä itselleen jonkin hankkimista että Vilonaa. Sieltä saa hyvää ja iloista palvelua!

Illan pyhitin pyykkäämiselle ja äänikirjalle, livetreenin siirsin huomiselle.

Viikonloppu on mukavaa aikaa.

Minna Salakari

