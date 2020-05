Jane Iltanen

– On ihanaa, että lapset sai nuorena. On ollut iso lahja, että itse on ollut terve ja lapset myös, 10 lapsen ja 16 lapsenlapsen äiti ja isoäiti Tuula Pärssinen miettii. Hän on yksi 36:sta äitienpäivämitalin saajasta. Koronavirustilanteen vuoksi kunniamerkit luovutetaan palkittaville vasta myöhemmin.