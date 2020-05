Hanna Härmä kirjoitti ruuhkavuosien keskellä voimakirjan äideille – "Ei tarvitse yrittää sännätä joka paikkaan"

Anna Kuusela

Olet kirjoittanut Äitikirja: Voimakirja ruuhkavuosiin -nimisen teoksen. Mistä ajatus kirjasta lähti?

– Minulla on kolme lasta, joista vanhin on seitsemänvuotias. Toisen lapseni, tyttären, syntymä lähes neljä vuotta sitten herätti minussa uudenlaisia ajatuksia. Ajattelin, että olisin äidin lisäksi naisen malli tyttärelleni. Se sai minut tarkastelemaan itseäni uudella tavalla. Millainen nainen minä olen, mistä minä pidän.

Millaisia kokemuksia ruuhkavuosista sinulla on?

– Varmasti paljon samaa kuin muillakin äideillä: välillä elää niin ääripäissä, on umpiväsynyt ja ahdistunut. Toisaalta en ole ikinä kokenut niin paljon iloa ja rakkautta kuin näinä vuosina.

– Olin neljä vuotta kotona, kun tytöt syntyivät, ja rakennutimme samalla talon. Kolmen lapsen hoitaminen kotona oli aika rankkaa. Siitä olen oppinut, että kriisi- tai muutostilanteissa muistutan itseäni siitä, että tarttumalla toimeen pelot hälvenevät.

Mikä kirjasi viesti on?

– Haluaisin vaikuttaa siihen, että puhe vanhemmuudesta muuttuisi myönteisempään suuntaan. Ongelmien ratkomisen lisäksi tarvitaan kannustavaa, kaunista puhetta hyvistä asioista.

– Jokaisella vanhemmalla on omat unelmat ja arjen ristiriitaisuudet. Tarkoitukseni on vastausten sijaan oivalluttaa lukijoita löytämään omassa elämässä iloa ja rohkaista heitä elämään omannäköistä elämää.

Mistä oivalluksesta on ollut itsellesi eniten apua?

– Uskon onnellisuuden olevan seurausta siitä, kun voi itse hyvin ja tekee hyvää myös toisille, omien voimavarojen puitteissa. Kaikki alkaa siitä, että huolehtii ensin itsestään. Se ei tarkoita toisten ihmisten laiminlyömistä tai toisten tarpeiden väheksymistä, vaan ennemminkin uskallusta toimia omien periaatteiden ja arvojen mukaan, jotta voi hyvin.

Miten huolehdit itsestäsi?

– Liikkuminen on minulle tärkeää. Tärkeää on myös sen hyväksyminen, että vähemmän on enemmän. Ei tarvitse yrittää sännätä joka paikkaan, hallita kaikkea ja olla täydellinen kaikessa.

Mistä luulet monen kokeman riittämättömyyden tunteen kumpuavan?

– Uskon, että riittämättömyyden tunne kumpuaa siitä, että elämme yhteiskunnassa, jossa yksilöllisyys ja täydellisyyden tavoittelu ovat pinnalla. Ne eriyttävät meitä toinen toisistamme.

– Nykyään ei ole enää yhtä oikeaa tapaa olla äiti ja yhdistää kotia ja työtä. Vapaus antaa mahdollisuuksia, inspiroi ja innostaa, mutta samalla lisää yksilön vastuuta oman hyvinvointinsa rakentamisesta. Sen takia valintojen valtava mahdollisuus saattaa myös ahdistaa.

– Kun tietää, mikä on itselle ja perheelle tärkeää ja oikein, silloin ei tule toimittua ulkopuolelta saneltujen paineiden ohjaamana. Kun kunnioittaa omia arvoja ja tekee valintoja sen mukaisesti, oma hyvinvointi ja tunne omasta riittävyydestä lisääntyvät.

Miten koronarajoitukset muuttivat omaa arkeasi?

– Me molemmat vanhemmat teemme nyt etätöitä. Samalla autamme koululaista ja hoidamme päiväkoti-ikäiset tyttäret. Se on aika kovaa aikatauluttamista ja joustamista, mutta asiat saadaan hoitumaan. Tärkeää on malttaa keskittyä olennaiseen ja uskaltaa karsia kaikki ylimääräinen.

– Tämä pysähtyminen on tehnyt todella hyvää, kun on tullut mietittyä, mikä elämässä on tärkeää ja miten elämässä jäljellä olevan ajan haluaa käyttää.