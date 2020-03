Koronapäiväkirja: Minna Salakarin ja perheen etätyö- ja opiskeluarkea

Turun ammattikorkeakoulun opettaja ja projektipäällikkö Minna Salakari ryhtyi pitämään koronapäiväkirjaa, kun koko perhe päätyi työskentelemään ja opiskelemaan etänä. Kaiken muun lisäksi Salakarin oma väitöstilaisuus on tulossa toukokuussa.

Hän toivoo, että päiväkirjasta on vertaistukea muille samassa tilanteessa oleville.

hr.katkoviiva {

border: 1px dashed black;

}

23.3. Rutiinit kannattelevat

Kun kello soi kuudelta, mietin, pitäisikö kääntää kerran vielä kylkeä. Nousin kuitenkin ylös. Keitin kahvia, luin Twitterin, Linkedinin ja Facebookin, avasin sähköpostit ja piripintaan täynnä olevan kalenterin. Tästä se taas alkaa! Arki.

Tiskikoneen ja pesukoneen täytön ja keittiön siivoamisen jälkeen asetuin hellan viereen itse keksimälleni seisomatyöpisteelle. Vastasin heti kärkeen kymmeneen sunnuntaina tulleeseen sähköpostiin. Sitten etenin viiteen lauantaina tulleeseen. Ne kaikki ovat opiskelijoilta. Ilokseni suurin osa oli positiivisia opintojen etenemiseen liittyviä kysymyksiä tai opinnäytetyöprotokollan selvennyksiä. Yksi pohtii valmistumista ja toinen laatimansa kyselyn esitestaamista. Kolmas haluaisi vaihtaa opinnäytetyön aiheen. Nyt, kun kirjallisuuskatsaus ja projektisuunnitelma on tehty? Voi ei.

Alakoululainen aloitti yhdeksältä oman uurastuksensa keittiön pöydän ääressä. Omassa huoneessakin on toki työpöytä, mutta samassa tilassa minun on helpompi auttaa ja tarkastaa tehtäviä. Ja pitää yllä yleistä tekemisen meininkiä.

Meillä on selkeät työ- ja välituntiajat, kaikki tietävät (tai ovat ainakin tietävinään) jo aamulla, mitä tuleman pitää. Välituntisin ulkoillaan, askarrellaan, pelataan, liikutaan. Rutiini alkaa selvästi löytyä! Minä pidän rutiineista. Ne kannattelevat poikkeusoloissakin.

Tänään askartelimme matematiikan ja suomen kielen välisellä tauolla tipuja. Minäkin. Niistä tuli tosi hienoa. Jollakin erityisellä tavalla – etenkin tässä ajassa – liikuttavia.

Ylioppilaskokelaan kanssa selviteltiin kaksoistutkintoon liittyvää viimeistä harjoittelua ja niitä muutamaa lukion kurssia, jotka nyt pitäisi aiemmista määräyksistä poiketen tehdä verkossa. Kiitin hiljaa mielessäni Luojaa: ruotsin kurssikoe verkossa etänä materiaalin kanssa on ensinnäkin opettavaista ja toiseksi varmasti läpi. Muuten ei takeita juurikaan olisi ollut.

”Voi olla, että mä saisinki kaikki paperit ulos jo keväällä”, totesi kokelas, kun tämän tajusi.

Esikoinen on hermostuksissaan rakentanut yhteistyössä miehen kanssa oman tilan miehen työpaikan käyttämättömään varastokellariin. Tai johonkin. Leuanvetotanko, painot, nyrkkeilysäkit ja -pallo vietiin viikonloppuna paikoilleen – nyt säilyy järki ja lihas!

Koronauutisointi on kokoaikaista. Niin kuin käsienpesukin. Tarkastelin omia käsiäni. Kädet ovat kuivuneet jatkuvasta saippualla pesemisestä. Nauroin puoliääneen itsekseni, kun muistin eilen somessa näkemäni kuvan kädestä, jonka kämmenpuoli oli täynnä kuulakärkikynäkirjoitusta.

Kuvatekstissä luki jotenkin niin, että käsiä on pesty viimeisen kahden viikon aikana niin paljon, että kuudennen luokan historian kokeen vastaukset tulivat esiin. Lopuksi nauroin ääneen, ja esikoinen häiriintyi.

Minun kynsinauhani näyttävät siltä kuin rotta olisi nakertanut niitä, rystyset ovat karheat ja punaiset. Tokaluokkalainen tarjosi vertaistukea: ”Mullaki on ollu tollasta, muistaksä? Talvella kovalla pakkasella. Mä oon laittanut niihin sitä sun isopurkkista rasvaa. Sitä jos lukee se laav planetti.” Isopurkkista rasvaa. Jaaha. Näytin varmasti kysymysmerkiltä, koska lapsi antoi heti seuraavan vihjeen: ”No se, joka haisee, tai siis tuoksuu, tosi hyvälle”. Tiedän heti, mistä puhutaan. Ja pysyn kaukana siitä rasvasta. Se HAJU on kauhea.

Kauhea on myös aikuislasten vedenkulutus – kuinka monta kertaa päivässä voi käydä suihkussa?

hr.katkoviiva {

border: 1px dashed black;

}

22.3. Itku pitkästä ilosta

Tänään itkin ensimmäisen kerran. Olen tietoisesti yrittänyt ylläpitää optimista perusluonnettani ja olla miettimättä liikaa koronaa tai sen vaikutuksia.

Olen halunnut elää päivän kerrallaan ja etsiä kaikesta ja kaikista hyvää. Olen samalla tietoisesti siirtänyt oman väitöstilaisuuden ja karonkan pohtimista. Ajatellut naiivisti, että ”sehän on vasta toukokuussa”.

Aamukahvin tippuessa vaeltelin hiljaisessa asunnossa. Pysähdyin katsomaan eteisessä lojuvaa laatikkoa. Sitä, joka piti siirtää siitä hyvään talteen, niin sanotusti parempaan paikkaan jo kaksi päivää sitten. Sitä, jossa painotuoreet väitöskirjani ovat siistissä pinossa. Siinä se sitten iski.

Täysin puskista ja varoittamatta viimeiset seitsemän vuotta vilisivät verkkokalvoilla kuin nopeutetussa filmissä. Joka ikinen kirjoitettu sana, laadittu taulukko, artikkelien lehteen lähettämiset ja vaaditut korjaukset, tilastotieteen kiemurat, hämmentävät, hienot ja yllättävät tulokset, ohjauskokoukset, kirjoitusprosessi ja kaikki se (helvetillinen) byrokratia tuon opuksen takana.

Minä olisin ansainnut arvokkaan väitöstilaisuuden. Ja ne juhlat – ne erityisesti.

Nyt minä saan etäyhteydellä toteutetun vähän väkinäisen ja todella tylsän verkkoväitöksen. Ja juhlat sitten joskus. Ehkä. Ehkä ja katsotaan ovat olleet ilmaisuina minulle aina aivan erityisen vastenmielisiä.

Se on selkeästi joko kyllä tai ei. Tai sitten se ei ole mitään. Mieluiten kyllä. Mies yrittää lohduttaa, ja minä yritän koota itseni. Muistutan itselleni, että meneillään on koronapandemia, joka tappaa Italiassa virukseen sairastuneen joka minuutti. Joka minuutti. Minä väittelen etänä.

Eilen uutisoitiin ensimmäisen koronaviruskuolema. Vaikka tilanteen vakavuus on ollut tiedossa, pysäytti tämä tieto eri tavalla. Karanteenit, eristys ja etäily olisi otettava tosissaan! Minun piti nostaa leuka pystyyn ja ajatella laajemmin, globaalisti, olla aikuinen, siirtää tunne syrjään ja ottaa järki käteen.

Otin myös ulkoiluvetimet eteisen kaapista ja lähdin ulos. Tänään piipahdin sunnuntain kunniaksi kahdesti ulkona, lisäksi tein hikitreenin kotona, vastasin (maailman ihanimmalle ja kannustavimmalle) vastaväittäjälle ja potkaisin kaikessa tohinassa varpaani eteisen väitöskirjalaatikkoon.

Ylioppilaskokelas on herännyt. Hän seisoo eteisessä seuraamassa kohellusta. Häntä naurattaa, mutta esikoisen hymy on hyytynyt jo perjantaina. Nyt hän huutaa häiriintyvänsä tästä jatkuvasta sirkuksesta, joka kotona vallitsee ja luettelee kaikki ne toiminnot, jotka vievät vielä häneltä järjen: joku käy vessassa aamulla ennen yhdeksää, joku täyttää tiskikonetta kolme kertaa päivässä, joku laulaa, joku soittaa pianoa, joku keskustelee jonkun kanssa, jonkun puhelin soi, ovikello soi, jääkaappi soi, joku pukee eteisessä, joku kulkee portaissa, joku kuuntelee Lauri Tähkää. ”Saako täällä enää koskaan olla rauhassa?!”

Joku on selvästi joutunut heräämään ennen kahtatoista. Joku introvertti isolla iillä.

Kevätkin on herännyt. Teimme kahdeksanvuotiaan kanssa metsäretken ison puiston metsikköön. Aurinko paistoi, ja me tutkimme luontoa – joko näkyisi leskenlehtiä tai lehtien silmuja? Minä kuljin katse kallioihin vähän omissa (väitöskirja)mietteissäni, lapsi taas kaiveli sammalta ja kiviä ja kertoi minulle jokaisesta löydöstään. Tässähän voisi samalla harjoittaa etäpartion luontobingoa tai koulun kehittelemää metsäsuunnistusta.

Ajatukseni katkesivat lapsen kovaääniseen hihkaisuun: ”Äiti, tuu kattoo! Tääl on kukkia! Ihan oikeita kukkia!”

Ja totta tosiaan, siinä niitä oli, sinivuokkoja. Auringon paisteessa avautumassa. Unohdin omat maalliset murheeni ja kaivoin puhelimen taskusta ottaakseni kuvan. Lapsi tonkii kepillä jo seuraavaa sammalmätästä ja istahtaa isolle kannolle. ”Äiti, voidaanko huomenna tehdä eväsretki tänne?”

Kevät tulee, koronasta – ja kaikesta – huolimatta.

hr.katkoviiva {

border: 1px dashed black;

}

21.3. Pidetään yhtä!

Facebook kysyi heti aamusta, mitä mietin. Koska työajatukset saa luvan kanssa lauantaina siirtää syrjään, mietin ikäihmisiä. Ja koronaa. Ja ikäihmisiä ja koronaa. Samalla ajatus kääntyi omiin isovanhempiin – sen lisäksi, että korona mullisti yhdessä vuorokaudessa oman perheen tilanteen, muutti se erityisesti vielä toimintakykyisten yhdeksänkymppisten isovanhempieni elämän. Kaupassa käynti, päiväkävelyt, kyläilyt, terveyskeskusvastaanotot ja laboratoriokäynnit on hoidettava uudella tavalla. Tai peruttava.

Olemme vanhempieni kanssa pyrkineet helpottamaan mummolan elämää porraskäytävään jätetyillä ruokakasseilla, päivittäisillä puheluilla ja facetime-puhelumahdollisuuden asentamisella. Väärin! Huomaan, että huijasin hieman. Totuus on se, että vanhempani ovat hoitaneet isovanhempien tämän päivittäishuollon kokonaisuuden, eikä minusta juurikaan ole apuja ollut. Hävettää vähän. Tarvitaan muutos.

Ideoin nopeasti tavan, jolla me (minä ja kahdeksanvuotias lähinnä) voisimme ilahduttaa isovanhempia. Päätimme pitää lyhyen pianokonsertin ja kuunnella sen jälkeen eristyksissä olevien kuulumiset. Päätin myös tarttua sosiaalisessa mediassa kiertävään haasteeseen ja kirjoittaa tärkeille henkilöille kortit tai kirjeet. Joka päivä jollekin. Ensimmäinen lähtee Aurajokivarteen isovanhemmille, sen jälkeen ilahdutan raskaana olevaa ystävääni.

Ikäihmiset valtasivat mielen päiväkävelylläkin. Kävellessäni tienviertä havaitsin omakotitalon terassilla pyörätuolissa istuvan vanhuksen. Hänet oli varustettu selkeästi ulkoilemaan pidemmäksikin aikaa: paksun täkin alta pilkottivat vielä talvitakki, jalat peittävä villafiltti, pipo ja rukkaset. Unohtamatta hupun alta näkyviä aurinkolaseja. Tultuani omakotitalon kohdalle, yhtäkkiä vanhus vilkutti minulle. Hätkähdin, hymyilin – ja vilkutin nopeasti takaisin. Pala nousi kurkkuuni. Maailma on muuttunut hetkessä; koronavirus liittää ihmiset yhteen.

Mietin myös sitä, että oikeastaan ei tässä oikeastaan nyt NIIN ankeaa ole: kevätaurinko paistaa, ulkona saa liikkua, koti pysyy kivasti melko siistinä, kun siellä pyörii koko päivän vahtimassa, että jälkikasvu ei sottaa tai jätä astioita tiskipöydälle. Lapsen koulu on järjestetty muutamassa päivässä toimivaksi setiksi, ja oma opetus rullaa olosuhteisiin nähden hyvin. Ja nyt elellään viikonloppua. Täysi-ikäiset lapset nukkuivat pitkälle iltapäivään, esikoinenkin on yhtenä kappaleena järjissään toistaiseksi, tokaluokkalainen ulkoili tunti tolkulla, kotitreeni sujui jo melko vaivattomasti rutiinilla ja mieli oli (ja on) jokseenkin levollinen. Ainakin osan päivästä.

Eniten hiertää se, että oman tilan ja ajan saaminen ilman, että lähtee tietoisesti ovesta ulos, on liki mahdotonta: alakerta on pahuuden vallassa (remontissa) ja yläkerran tilat ovat avoinna kaikille. Keittiö kohtaamispaikkana toimii ihan kivasti tiettyyn pisteeseen saakka, mutta siihenkin alkaa kyllästyä. Tunti luottokukkakaupan kiinnimenon jälkeen havahduin, että viikonloppukimppu jäi hakematta. Sekin vielä. Tilanne on korjattava heti maanantaina.

”Mulla on ikävä Eija-mummoa”, totesi kahdeksanvuotias ulkoleikeistään palattuaan kuin ohimennen. ”Ei olla nähty pitkään aikaan…”. Sitten me kirjoitimme kirjeen ja viemme sen myöhemmin oven taakse.

On tärkeää olla yhteydessä ja pitää yhtä. Perheenä, sukuna, ystävinä, naapureina, työtovereina. Tuntemattomina.

hr.katkoviiva {

border: 1px dashed black;

}

20.3. Pidetään yhtä!

Ylioppilaskokelaan kello soi taukoamatta. Vain yksi ei herää siihen, hän itse. Tänään oli viimeinen rutistus englannin kielen parissa. Harjoittelu jäi minimiin, mutta se ei kuulemma haittaa, sillä hän oli preleissä. Nopeasti, kuin ohimennen, kysyin, miten ne prelit sitten menivät. Kokelas naurahtaa ja toteaa, etteivät ne kovin kummoisesti menneet, koska hänellä ei ollut kuulokkeita. Kuuntelut jäivät tekemättä. Nyt on varma pohja lähteä kirjoituksiin!

Onneksi on eväät. Niitä hamstrattiin kotoa ja lähi-Nesteeltä. Että varmasti selviää muutaman tunnin. Ne pakolliset kolme, jotka hän on kussakin istunut…

Eväät olivat pääosassa kotiopetuksessakin: tokaluokkalainen varmisti jo aamupalalla, että onhan välipalalla välipalakeksiä, mandariinia ja banaania. Itse panostin kahviin, jota ehdin keittää kaksi pannullista ennen kello yhdeksää. Ensimmäisen korkkasin jo kuudelta, toiselle kierrokselle lähdettiin heti kahdeksan jälkeen. Vaikka Facebookissa joku kaveri jakoikin kuvan tyhjistä leipähyllyistä, meidän evästilanteemme näytti hyvältä.

”Jääkaapissa on kerrankin paljon ruokaa!”, kommentoi ylioppilaskokelas aamutuimaan. Muisti kuitenkin lisätä lopuksi, että ei siellä kyllä mitään hyvää ole.

Aamukahvien ja tiskikoneen täytön jälkeen palasin työhommiin. Tänään kokoustettiin kahdesti heti aamusta, ideoitiin hankkeita, pohdittiin koronan vaikutuksia hankerahoituskärkiin sekä käytiin läpi kuulumisia ja etätyötilanteita – kuka on ottanut käyttöönsä minkäkinlaisia verkkoympäristöjä ja miten on selvitty. Hyvin on selvitty! Kolmesta päivästä. Teams ei ole toistaiseksi ruuhkautunut, vaikka puhe puuroutuukin välillä. Etenkin, jos esittää videota tai Powerpointtia. Kannattaa olla esittämättä, päätin. Luovia ratkaisuja on keksitty, ja ensi viikkoon lähdetään jo melko luottavaisin mielin.

”Pidetään yhteyttä!” esimies huikkasi lopuksi. Minulle jäi hyvä fiilis.

Opettajaopiskelijan – ja nykyisen kollegan – kanssa tehtiin kahdenkeskinen kokouslenkki. Pohdittiin hankeasioita ja nuorille kohdennetun toiminnan etäjärjestelyjä sekä opetusharjoittelun (etä)arviointikeskustelua. Raittiissa ilmassa ajatus kulki hyvin, ja sosiaalisen kanssakäymisen kiintiö tuli täytettyä. Taas jaksaa.

Jaksaa tasan kymmenen minuuttia. Esikoinen on saanut päähänsä, että hän sekoaa minä hetkenä hyvänsä. Hän sekoaa, koska rutiinit rikkoutuvat.

Tervetuloa kerhoon, ajattelin. Kun esikoinen on meuhkannut omat kuulumisensa, aloittaa kahdeksanvuotias päämäärättömän valituksen nälästä, janosta, autotallin avaimen puuttumisesta ja viulu-piirroksestaan.

Piirros oli hänestä huono. Minusta varsin hieno.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kun tästä yhden banaanin ja pienen halilohdutuksen siivittämänä päästiin, huomasin ylioppilaskokelaan tulleen kotiin – hän oli hiipinyt kaikessa hiljaisuudessa huoneeseensa, kun me vietimme välituntia ulkona. Tartuin tilaisuuteen ja kysyin, miten englannin koe meni.

”Siellä sai tänään valita, missä istuu, koska jengii oli niin vähän.” Aha. Okei. ”Koska me syödään?”

Pitsaperjantain kunniaksi teimme yhteisvoimin ihan täydellistä pitsaa. Ylioppilaskokelas, kahdeksanvuotias ja minä. Keittiöstä on tullut meidän yhteinen kohtaamispaikkamme. Eväät edellä, vai miten se meni?

”Tän päivän paras oli se, ku autotallin avain löyty! Nii, ja sit se Ylen lasten uutiset -juttu, se koronavirusjuttu, joka meijän piti kotikoulus kattoo!” hihkaisee tokaluokkalainen ovensuusta.

Keittiön ikkunasta näen, kun potkulauta kiitää alamäkeen.

On ollut aikamoinen viikko.

hr.katkoviiva {

border: 1px dashed black;

}

19.3. Ihan kuin arkee

Eilisestä viisastuneena herätyskelloni soi jo ennen kuutta, nousin tosin vasta kuudelta. Hiippailin ja yritin käyttäytyä muutenkin hillitysti – minulla olisi tasan tunti ja kolmekymmentä minuuttia vain itselleni. Lue: hiljaiselle etätyölle. Ehtisin läpikäydä sähköpostit ja vastata niihin, kirjoittaa alkuun opiskelijainfoa ja tarkistaa päivän kriittiset pisteet. Sain tunnin ja viisitoista minuuttia.

Sain myös herätä aurinkoiseen aamuun. Olohuoneen ikkunan vaihtuvasta maisemasta seurasin Hirvensalon sillan meininkiä (tavanomaista paljon rauhallisempaa!) ja auringonnousua. Venesataman yllä lenteli pari lokkia. Ja joku sinnikäs kalastaa jo puoli kahdeksalta keskellä Pitkääsalmea. Yksin. Minkähänlaista olisi olla kalastaja?

Havahduin siihen, että suihkuun olisi ehdittävä ennen remonttimiesten saapumista. Koko perhe on jonossa samaan suihkutilaan. Seuraavaksi koko perhe on jonossa kahvinkeittimen edessä ja jääkaapilla. Melko rattoisaa. Eteinen ruuhkautuu. Ihan ilman, että siellä kävisi kukaan. Koon 46 kenkäparien lisäksi eteisessä on kolme roskista, liki aukinainen sateenvarjo, remppamiesten maalitonkka, lautakasa ja kaatunut käsidesipullo.

”Kohta mennään ulos, viedään roskis ja kierretään piha välitunnin merkiksi. Jos selvitään eteisestä ulos”, totean alakoululaiselle.

Minusta on kehkeytynyt erinomainen taukoilija. Olen huomannut jo lyhyessä ajassa, että pelkkä etätyö ja jatkuva koneiden äärellä päivystäminen kuormittavat aivoja – taukoja tarvitaan! Taukoilu taas on johtanut ihan erilaiseen arkitoimintaan: minusta on tullut intohimoinen roskisten viejä. Ne odottavat kuuliaisesti ruuhkaisessa eteisessä, sitten minä vien ne pihan roskikseen. Vaikea ehkä uskoa, mutta aiemmin tämä on ollut suuri ponnistus. Nyt saan näinkin arkisella toiminnolla muutaman minuutin tauon ja parisataa askelta.

Alakoululaisten opetus on siirtynyt verkkoon. Oma opettaja on tehnyt hienot opetusvideot. Tänään laskettiin allekkain yhteenlaskuja ekan kerran. Hyvin meni. Ympässä kerrattiin ihmisen elämänkaarta, suomen kielessä jatkettiin adjektiivien vertailumuotoja, ja luettiin Tahmapää ja Julkea Jänis -kirjasta ensimmäiset seitsemän sivua.

”Muista kertoo se lukukirjaan liittynyt Kahoot! sitte, äiti!” muistuttaa kahdeksanvuotias. Tuli varmaan selväksi.

Minä olen lukenut opinnäytetöitä ja toteuttanut tieteellisen tiedonhakuun liittyvää etäopetusta videotallenteeksi. Olen avannut ja sulkenut Optiman palautusluukkuja ja kirjoittanut tehtäväpalautteita opiskelijoille. Olen myös ohjannut opettajaopiskelijaani etänä. Kuka olisi uskonut, että tässä me nyt olemme ”vähän niin kuin karanteenissa” omassa keittiössä sulassa sovussa koneinemme, kirjoinemme ja ajatuksinemme? Välillä piipahdamme pihalla ja koitamme pitää turvaväliä muiden (niiden hyvin vähäisten) ulkona haahuilevien kanssa. Kaikenlaista.

Koronauutisointi alkaa ahdistaa. Mies referoi päivän pahimpia minulle ääneen. Lisäksi hän on perustanut WhatsApp-perheryhmän (K18), jossa jakaa nämä samat uutiset. Illalla hän otti puheeksi Saksan johtavan virologin (?) kommentit siitä, miten koronatestausta pitäisi ehdottomasti suorittaa enemmän. Joojoo, kyllä. Mutta kun meillä ei ole testejä. Meillä on THL:n suositukset ja hallituksen päätökset. Niillä mennään.

Tästä hieman ahdistuneena katsoin vielä kerran Instagramin. Ensimmäisenä silmiini osui Matti Pikkujämsän taidetta. Teos nimeltä ”Ihme”. Olen monesti myöhästynyt hänen taiteensa kohdalla ja saanut lukea ”sold” punaisen pallo -merkin vierestä. NYT MINÄ EHDIN! Ihastus, spontaani päätös, miehen suostumus, ja taide on jo matkalla kotiin. Ihme-teos kuvaa minusta juuri tätä aikaa, se jää nyt meille muistoksi ja muistutukseksi poikkeusoloista. Mistähän hankkisi kehystyksen?

Lapsen mielestä tänään oli kiva koulupäivä:

”Mä tykkäsin erityisesti, ku nähtiin Elisa-opettaja, ku Elisa niinku oikeasti puhui videolla, ku se opetti matikkaa! Sit musta oli kiva, ku oli välitunnit ja sai pelata Inkan aarretta ja leikkiä ulkona. Ihan ku arkee.”

Illalla hän pyytää minua ja enkun kirjoituksiin valmistautuvaa isoveljeään pelaamaan uutta Kuka minä olen? -aliaspeliä. Ja kun me molemmat suostumme, on liikutuksen kyyneleet lähellä. Ihan ku arkee.

hr.katkoviiva {

border: 1px dashed black;

}

18.3. Kaikki on peruttu

Aamukahvi ehti jäähtyä. Sähköposti oli täynnä opiskelijakysymyksiä, ja kello oli vasta 6.20. Tästä tulisi pitkä päivä. Seitsemältä muistin, että kaiken kukkuraksi tänään on siivoojapäivä. Ihan hyvä – ja ehdottoman tarpeellinen – mutta hieman liikaa tähän yläkerran ruuhkaan.

Yksi kehui aamupuuron tuoksua, toinen (minä) panikoi, riittävätkö appelsiinit sittenkään. Kolmas lähti matikan kirjoituksiin. Maol-taulukkokirja oli takavarikoitu, koska siihen oli kirjoitettu kokelaan nimi. Toivo tämän kokeen suhteen meni sitten siinä. Etäkokous, etäohjaus ja etäkoulutus alkoivat heti aamusta. Tiskikonekin käynnistyi jo ennen yhdeksää. Koskahan sitä kampaisi hiuksensa?

”Ei oo mitään tekemistä”, totesi lapsi viisitoista minuuttia matematiikan tehtäviä tehtyään. Kello on 8.45. Kehotan hyppimään haaraperushyppyjä ja kävelemään pihan ympäri. Minulla sen sijaan on tekemistä. Ei ehdi hypellä eikä lenkkeillä pihaa ympäri. Suunnittelin kyllä pienen pihaa kiertävän lenkin kahden kokouksen väliin. Ja sen toteutinkin.

Suurin osa sähköposteista kertoo kaiken olevan peruttu. Mukaan mahtuu kuitenkin myös opiskelijapaniikkia, etäkokouskutsuja ja valmistuvia opinnäytetöitä viimeiselle tarkastukselle. Kahlatessa posteja havahduin viestiin, jossa opiskelija kehuu toimintaani. Miten ohjaan ja opetan ja pysyn rauhallisena vaativissakin tilanteissa. Yhdessä postissa kiitetään systemaattista tiedotusta, toisessa nopeaa vastaamista. Että ”ei ne kaikki…” Häkellyn hetkeksi, sitten minua hymyilytti. Kyllä me tästä selvitään!

Parasta on ollut huomata, että tehtyä työtä arvostetaan. Sen voi havaita myös esimiehen tasolta: hän tiedottaa, tsemppaa ja kysyy, miten meillä menee. Pidän tästä tavasta. Olen lisäksi kiitollinen kollegoille, jotka opettavat meitä muita verkko-opetuksen saloihin, eri menetelmiin ja moniin mahdollisuuksiin. Kiitos. Yhteisöllisyys alkaa näkyä ihan kaikessa.

Kahdeksanvuotias opetti toista kahdeksanvuotiasta matematiikassa, he saivat vaikeasta asiasta leikin aikaan.

Suomen kielessä keksittiin kuvailevia sanoja ja taivutettiin niitä kaikissa muodoissa. ”Valoisa, valoisampi, valoisin”, aloittaa tokaluokkalainen viiden sanan settinsä. Minä mietin, että oma aloitukseni olisi saattanut olla ”erikoinen, erikoisempi, erikoisin” tai ”vaikea, vaikeampi, vaikein”.

Vaikea erityisesti siksi, että ajoittain oli hyvin vaikea keskittyä: remonttimiehet porasivat alakerrassa ja siivooja imuroi yläkerrassa, samalla piti keskittyä etäkokouksiin ja -ohjauksiin sekä tarkistaa tokaluokkalaisen tehtäviä ja seurata luokanopettajan etäohjeita. Yhdeltä ajattelin, että sekoan. Lähdimme ulos. Kolmelta ajattelin, että kyllä tämä tästä. Viideltä lähdimme ulos. Kuudelta ajattelin, että vielä kuukausi. Naapurin nainen kertoi olevansa samojen ajatusten äärellä.

Parasta tänään näin aikuisen näkövinkkelistä oli Syöpähaaste 2020 -kilpailun NIKO-projektin opiskelijan saavuttama kakkossija – ihan huikeaa! Iloitsin lisäksi siitä, että kiireentuntua ei ollut, jääkaapissa näytti olevan paljon ruokaa, aamulla on valoisaa, illalla on valoisaa. Valoisa, valoisampi, valoisin… Ja melkein kaikki työt tuli hoidettua virka-aikana.

Annan mielestä oli erilaista: ”Kaikkein kivointa oli, kun tehtiin matematiikkaa ja minä osasin! Keksin myös paljon enemmän kuvailevia sanoja kuin piti. Vaiks kaikki on peruttu, ni isolle kivelle voi silti mennä. Mut vaan kahdestaan, ei kymmenen hengen ryhmässä.”

Siisti koti on aina kiva. Siivoojaa ei onneksi peruttu. Ja matikan ylioppilaskirjoituskin ehkä menee läpi. Ei hullumpaa.

hr.katkoviiva {

border: 1px dashed black;

}

17.3. Digiloikka

Päätin aloittaa koronapäiväkirjan pitämisen. Kirjaan lyhyesti (yhdessä Annan kanssa) päivittäin omasta ja perheen, erityisesti Annan 8 v., etäilystä, siitä, mitä me teemme ja tuumimme, kuinka yhteiselo viiden hengen perheessä saman katon alla sujuu ja miten me tästä yhdessä selviämme. Jos selviämme. Tietenkin selviämme.

Tänään on ollut merkittävä päivä. Ei siksi, että päätin aloittaa päiväkirjan, vaan siksi, että olin viimeistä kertaa kuukauteen fyysisesti työpaikallani. Olin siellä yksin. Minulla oli koko päivän erikoinen tunne.

Se johtuu siitä, että koko Suomen, ja samalla koko maailman, nykytila tuntuu eriskummalliselta. Mietin pandemiaa ilmiönä – miten se tulee vaikuttamaan elämäämme, yhteiskuntaamme ja tulevaisuuteemme. Pohdin myös, miten tämä tulee jäämään osaksi Suomen historiaa. Aivan eriskummallinen tunne.

Samalla mielen on vallannut tyhjyys, vaikka kalenteri täyttyy etäkokouksista, etätapaamisista ja etäopetuksesta. On ollut myös liikuttavan yhteisöllistä; meistä on yhtäkkiä kehkeytynyt toinen toisiamme tukeva porukka, joka soittelee ja kirjoittelee ja pitää toisistaan huolta. Jokainen miettii tahollaan, että ollaan ihan uuden ja oudon tilanteen edessä. Miten tässä kuuluisi toimia? Miten perustella toimintansa?

Silti mieli ja tunne ovat tyhjät. Kaupan hyllytkin olivat tyhjät. Kipaisin rohkeana naisena työmatkalla kaupassa. Sain kuitenkin pakastimeen leipää ja jauhelihaa, juustoa, leikkelettä ja kasapäin hedelmiä ja vihanneksia. Ehkä me selviämme. Tietenkin me selviämme. Minusta kehkeytyy vielä tämän pandemiaeristyksen aikana oikein kodinhengetär!

Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat, sekin on ristiriitaista, vähän eriskummallista. Nyt mennään lujaa. Nyt mennään myös sieltä, mistä aita on matalin. Tai kaatunut. Tavoitteena on läpipääsy. Eikä kiirettä ole, vaikka läpi ei pääsisikään. Kaksoistutkinnon kanssa voi pelata aikaa.

Toivon, että selviydymme tästä viikosta, sitten kirjoitukset ovat ohi, aamuiset väkisin herätykset ja evässhown voi unohtaa. Tilalle saadaan lounas-, päivällis- ja iltapalashow. Takaraivossa jyskyttää järjen ääni: ”Tee joka päivä kaksi ruokaa, toinen hellalla, toinen uunissa. Säästät aikaa ja vaivaa.” Varmasti. Antiruuanlaittaja Uittamolta, hei!

Olen perustanut kotikuntosalin ja innostunut siitä. Alakerrassa on käynnissä remontti, joten joudun organisoimaan yläkertaa meille kaikille etätyöhön soveltuvaksi.

Nyt aloitan keittiön pöydän äärestä, välillä pystytän seisomapisteen hellan viereen. Ei sekään ihan huono ratkaisu ole. Olen psyykannut itseäni siihen, että oikeastaan tästä voi olla paljonkin hyötyjä: etäopetuksen lisääminen, uusien työkalujen käyttöönotto, perheen yhteinen aika, ulkoilupakko, ajoittainen kiireettömyys – ei tarvitse ryntäillä mihinkään. Korjaan, ei saa ryntäillä mihinkään.

Äsken laadimme lukujärjestyksen yhdessä naapurin tytön äidin kanssa. Sen mukaan mennään. Lapsi katsoo pää kallellaan vieressä, kun kirjoitan. Sitten hän toteaa: ”Yksi asia ei kyllä ole kivaa: se, ettei näe Elisaa (opettaja) pitkään aikaan. Kuukauteen. Se on pitkä aika. Olisi kyl kiva mennä kouluun.”

Se on aivan varma.

Digiloikka

hr.katkoviiva {

border: 1px dashed black;

}