Raisiossa on ollut asutusta rautakaudelta lähtien – Kivet kertovat keskiajan historiasta

Marttiina Sairanen

Raision seurakunnan kanttori Katarina Engström on pukeutunut keskiajan tyyliseen pukuun, joka on Pyhän Martin Laulajat -yhtyeen esiintymisasu. Raision museon arkeologi Jari Näränen on tutkinut alueen historiaa muun muassa kaivauksista löytyneiden esineiden avulla.