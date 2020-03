Marttiina Sairanen

– Innostuin tekemään näistä kirjaa. Sain vaimolta kirjoitusapua ja tyttäreltä teknistä tukea. Mukana on koko työuran kohokohdat, kujeet ja kepposet. On mukana vakaviakin juttuja, kuten Estonian tarinaa, toteaa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella 40 vuotta työskennellyt Reijo Salminen, joka on koonnut työuransa tapahtumia kirjaksi.