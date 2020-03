Näin Suomessa on taisteltu tauteja vastaan: Karanteeneja koleran pelossa, influenssa sulki kouluja Turussakin

Ainakin 150 ihmistä on joutunut karanteeniin koronaviruksen hillitsemiseksi. Selvitimme, kuinka poikkeuksellista se on. Entä miten karanteenia on käytetty menneinä vuosina?