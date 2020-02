Katso vanhat kuvat Turun kauppatorin vilinästä – toriparkkia pohdittiin jo 1968

Turun kauppatori on jo tovin ollut kuoppatori, sillä iso osa torista on toriparkin rakentamisen takia kaivettu auki. Toki kauppaa käydään sitkeästi torin laidalla. Uuden kauppatorin suunnittelukilpailu on juuri käynnistynyt. Arkistokuvista paljastuu, että maanalaisesta parkkihallista haaveiltiin jo yli 50 vuotta sitten.