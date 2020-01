Puoluesihteerin valta jäi menneeseen aikaan – ennen legendaarinen politiikan vaikuttajaporras on joutunut sivuraiteelle eduskuntaryhmien ja ministerien vahventuessa

Joel Maisalmi

Puoluesihteeri on tuttu hahmo puolueorganisaation jäsenille, mutta legendaarisia poliittisia vaikuttajia tittelin käyttäjät eivät tällä hetkellä ole. Veli Liikanen on yksi uusista puoluesihteereistä, joita Lännen Media haastatteli oheista juttukokonaisuutta varten. Hänen työpaikkansa on Vihreiden puoluetoimisto Helsingissä.