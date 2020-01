Olenko oikeasti luova vai huijaanko vain? Opettajan väheksyvät sanat saivat professori Lauri Järvilehdon luopumaan rakkaasta harrastuksesta teininä

Veljekset Lauri ja Paavo Järvilehto tulevat perheestä, jossa on toinen toistaan menestyneempiä sisaruksia. Heidän mielestään luovuus ei kuitenkaan ole mystinen synnyinlahja, joka joillakin on ja toisilta puuttuu. Jako luoviin ja ei-luoviin on pään sisäinen maisema, josta voi hankkiutua eroon. Järvilehdot kirjoittivat kirjan, jottei muiden tarvitsisi epäillä luovuuttaan.