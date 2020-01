Kevään seuratuin ay-johtaja saa miehiltä hämmentävää palautetta – räväkkä Millariikka Rytkönen aikoo tosissaan mittauttaa hoitotyön arvon

Hoitajat ovat pysytelleet otsikoissa viime syksystä lähtien. Kevään neuvotteluissa he vaativat puheenjohtajansa äänellä rahaa, ja sitä on tultava yleisen linjan päälle. Millariikka Rytkönen on ammatiltaan kätilö. Vielä 44-vuotiaana ammattijärjestön johtajalta kysellään, josko hän pyöräyttäisi lapsen.