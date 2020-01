Kuka tulevat syöpämme hoitaa? Jo nyt syöpälääkäreitä on liian vähän, tulevaisuudessa lääkäreitä tarvitaan vielä enemmän

Kun väestö ikääntyy, syövät lisääntyvät. Entistä useampi sairastaa vuosikausia kroonista syöpää. Kysyimme, miten tähän on valmistauduttu sairaanhoitopiireissä. Vaikeuksia on etenkin Itä-Suomessa, jossa potilasmäärät ovat lisääntyneet yli 20 prosenttia 10 vuodessa. Kansallisen syöpäkeskuksen on tarkoitus auttaa yhdenvertaisten hoitojen järjestämisessä.