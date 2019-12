Naantalin kaupunki tarjoaa monipuolista toimintaa joululomalaisille palloilusta jäädiskoon

Jonathan Olley

Kristoffer-salissa järjestetään myös uutuuselokuvien näytöksiä. Chewbacca (Joonas Suotamo), Poe (Oscar Isaac), Finn (John Boyega), Rey (Daisy Ridley) and C-3PO (Anthony Daniels) nähdään elokuvassa Star Wars: The Rise of Skywalker.