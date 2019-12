Hae Extremen tiimiin

Turun Sanomien nuorten sivu Extreme hakee uusia, noin 15–19-vuotiaita kirjoittajia riveihinsä.

Jos olet innokas ja selväsanainen tekstinikkari ja haluat kirjoittaa juttuja monenlaisista aiheista, tilaisuutesi on nyt. Jos sinulla on hyvä kielitaju, paljon ideoita ja osaat pitää aikatauluista kiinni, olet osuva hakija porukkaamme. Plussaa on, että olet valmis ottamaan myös valokuvia ja vaikkapa myös videoita.

Nuorten sivut julkaistaan kerran viikossa Turun Sanomien viikkoliitteessä Extrassa. Jutut julkaistaan myös ts.fi -verkkolehdessä. Jutuista ja kuvista maksetaan palkkio.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Lähetä meille vapaamuotoinen jalyhyt hakemuksesi, jossa perustelet, miksi juuri sinä olisit hyvä tyyppi Extremen tiimiin. Voit myös liittää mukaan pari juttunäytettäsi, jos sinulla on sellaisia.

Lähetä hakemuksesi sähköpostilla 29. joulukuuta 2019 mennessä osoitteeseen ts.extreme@ts.fi.