Ylioppilaiden soihtukulkueilla on yli 60 vuoden katkeamaton perinne

TS/Riitta Salmi

– Meillä on 40 soihtua. Kulkueeseen osallistuvat saavat kantaa niitä, Turun yliopiston ylioppilaskunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jeremi Nyyssönen ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan tapahtumatuottaja Aino Pohjanvirta lupaavat. Ylioppilaiden soihtukulkue on Turussa itsenäisyyspäivän perinne, joka on jatkunut katkeamattomana lähes 60 vuoden ajan.