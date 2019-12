Miten selvitä somekiusaamisesta tai yksipuolisesta rakkaudesta? Hulvaton teos osoittaa, että venäläisistä romaaniklassikoista löytyy elämänohjeita nykypäivään

Viv Groskopista venäläisellä klassikkokirjallisuudella on paljon annettavaa nykyihmiselle. Hän on lukenut niitä muun muassa silloin, kun oli yksipuolisesti rakastunut. "Yksipuolinen rakkaus on tuskallista ja nöyryyttävää. On lohdullista, että joku toinen on kokenut saman yli sata vuotta sitten ja keksinyt tavan selvitä siitä."