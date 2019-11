Ei tieteellistä näyttöä

"– Ei ole olemassa varmaa tietoa, mitä raudanpuute ilman anemiaa tarkoittaa. Aiheesta on tehty vain harvoja tieteellisiä tutkimuksia."



Eikä sitä ikinä tulekaan, mikäli kaikki ajattelevat näin. Mutta kuinka paljon maksaa kaikki turhat tutkimukset, joita mm. väsymyksen vuoksi, tehdään?

Jos ferritiinikoe on halpa, kuten tässä jutussa mainitaan, miksi sitä ei tehdä? Saattaisi säästää monen turhan kokeen hinnan. Ja vaivan, sekä luulotautidiagnoosin.



Tottakai bisnes hyppää kuvioon mukaan, mikäli toteavat, että esim. julkinen terveydenhuolto ei reagoi. Monella on rahaa ja he ihan oikeasti haluavat selvittää esim. väsymyksensä syyn. Ei kukaan halua olla koko ajan väsynyt.

Ei se ole yhteiskunnallisesti, eikä kansantaloudellisestikaan kannattavaa.



Ehkäpä tässä (jälleen kerran) on kysymys siitä, että kun miehet eivät ole kohderyhmä, sen korjaamiseksi ei tehdä mitään. Muistakaa miten kävi aids:in kanssa. Siihen löytyi rahaa ja halua tutkia hyvinkin nopeasti.

Lisäksi naiset koetaan helpommin valittavaksi, vähemmän uskottaviksi ja käsitellään sen mukaisesti - vika korvien välissä, puhuu lämpimikseen tai yksinäisyyttään.

