Kolumni: Geenitestit ovat mainettaan parempia – ne auttavat ymmärtämään vaikeaa asiaa ja niillä saa myös huvitella

Ylen MOT-ohjelma kokeili kaupallisia geenitestejä ja totesi, että tulosraporteista löytyi virheellisiä ja harhaanjohtavia tietoja. En epäile. Hyvinvointitestit ovat lähinnä viihteellisiä, ja niitä tekevät monenlaiset yritykset.

Testit tyrmättiin niin näyttävästi, että valkoinenkin on nyt väännetty mustaksi. Yleinen mielipide tuntuu olevan, että testit ovat huijausta ja rahastusta. Niitä ei kannata tehdä, koska ne ovat horoskooppitasoa ja saat vain väärän käsityksen sairausriskeistäsi.

Turhan yksioikoista. Voit toki saada väärän käsityksen, kuten monesta muustakin asiasta, johon et perehdy kunnolla. Vastuu on myös testin tilaajalla.

Horoskooppeihin verrattuna testeissä on se ero, että ne kertovat pikkuriikkisen palan faktaa juuri sinusta. Eri asia on, mitä tuloksista pystyy tulkitsemaan, kun paloja puuttuu niin valtavasti. Kyse on todennäköisyyksistä, mitä ei ole helppo ymmärtää.

Tilasin geenitestin amerikkalaisfirmalta pari vuotta sitten, ja olen ollut tyytyväinen. Olen saanut sataselle hyvin katetta. Tulokset niin sukulaisista kuin terveydestäni täydentyvät koko ajan samalla hinnalla, kun yhä useammat tekevät testejä ja tulee uusia tutkimuksia.

Äskettäin selvisi, onko perimässäni geenivariantti, joka ennustaa yhden Pohjois-Euroopassa esiintyvän paksusuolen syövän todennäköisyyttä. Piti vahvistaa aika monta kertaa, että ymmärrän voivani joka tapauksessa sairastua syöpään, ennen kuin sain vastauksen.

Minulla ei ole sitä varianttia. Silti minulla voi olla muita perinnöllisiä geenivirheitä. DNA:hani tulee myös jatkuvasti vaurioita, jotka eivät periydy, mutta voivat altistaa syövälle.

Olen ladannut puhelimeeni sovelluksen, jota voin selailla aika ajoin. Se on havainnollinen ja helppo käyttää.

Paljon turhempaankin olisin voinut rahani tuhlata. Ei testistä mitään hyötyä ole ollut, mutta tulosten tutkiminen on hauskaa. Ohjeita ja varoituksia on niin paljon, etten aivan ymmärrä pelkoa holtittomasta elämästä, jos riskivariantteja ei löydy.

Ennen kaikkea testien tulkitseminen opettaa jotain geeneistä – paitsi siitä, mitä niistä voi päätellä, myös siitä, mitä emme voi ainakaan vielä tietää. Geeniteknologia kehittyy niin hurjaa vauhtia, että jokaisen olisi hyvä tutustua aiheeseen. Muuten on vaikea ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin.

Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti geenitutkimukseen. Toivon, että asenne ei muutu. Meillä on ainutlaatuinen Finngen-hanke, jossa on jo satoja tuhansia näytteitä. Niiden avulla kehitetään muun muassa täsmälääkkeitä syöpään.

Moni vaikea ja etäinen asia muuttuu kiinnostavaksi, kun se koskettaa itseä. Kaupallinenkin geenitesti voi paremman puutteessa havainnollistaa perimän merkitystä.