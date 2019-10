Ilari Tapio

Sateista lomapäivää voi viettää hullumminkin kuin laatimalla Spotify-soittolistoja. Esimerkiksi kappaleista, joiden nimessä mainitaan jokin kaupunki, voi koota monipuolisen maailmanmusiikkilistan.

Toisen suoratoistokokoelman keräsin nimilauluista. Ehtona oli, että laulun nimenä on pelkkä etunimi. Esimerkiksi Rolling Stonesin Angie, Paul Ankan Diana, Lady Gagan Joanne ja Marita Taavitsaisen André täyttävät kriteerit.

Lähes 500 kappaleen nimilaululistaa tuli kuunneltua lomaltapaluupäivän automatkalla Suomen läpi.

Jossain Kokkolan vaiheilla panin merkille eron mieslaulujen ja naislaulujen välillä. Kun mies puhuttelee vaikka Donna-nimistä naista musiikin kielellä, hän on pääsääntöisesti polviasennossa ja julistaa rakastavansa, ihailevansa tai ikävöivänsä tätä hullun lailla: "Oh Donna, Oh Donna…"

Naisten miehistä laulamissa lauluissa lähestymistapa tapaa olla toinen.

Listalleni kelpaavia esimerkkikappaleita on vähän, mutta niiden vähien sävy on usein vähättelevä tai mitätöivä. Miehenretale näyttäytyy sikana, ketkuna tai säälittävänä pellenä. Mies joutaa mennä.

Nainen itse ilmoittaa sen sijaan olevansa voimissaan ja lähtevänsä baanalle bailaamaan: bye bye baby!

En yleistä. Poikkeuksia on paljon. Esimerkiksi miehinen blues-katalooki on piukassa synkkiä tarinoita pirullisista pettävistä muijista, ja naiset ovat kirjoittaneet ja laulaneet lukemattomia rakkauslauluja nimeltä mainituille miehille.

Valtavirta vie kuitenkin vedenjakajalle, jossa miehet palvovat naisia ja naiset dissaavat miehiä.

Pietarsaaren paikkeilla aloin miettiä, ovatko laulut vain lauluja. Jospa pinnan alla piilee piilotasoja, jotka ilmentävät sukupuolten kulttuurillisia suhteita laajemminkin. Voiko miesten ja naisten oikeasti olettaa näkevän ja kokevan vastakkaisen sukupuolen ylistämisen ja alistamisen kautta?

Jo Värttinän 1990-luvun alussa versioimat vanhat karjalaiset kansanlaulut rullasivat eteenpäin tyttövallan ja poikapilkan voimalla: "Tämän kylän pojat ompi aivan huonoo sorttii, hattu päässä kallellaan, suu ku liävän portti."

Vaasan kohdalla vaihdoin soittolistan lauluihin, jotka ovat nimeltään balladeja, sellaisia kuin Eppu Normaalin Balladi kaiken turhuudesta tai Bob Dylanin Ballad Of A Thin Man.

Spotifyn satunnaissoitto alkoi toistaa Mariskan Balladia. Artisti kirjoitti sen kauan ennen kuin Me too tai edes # olivat olemassa.

"Naista yhä luullaan kauppatavaraksi, orjaksi, luudaksi, huoraksi, patjaksi, pelkän tissiparin omaavaksi lihapalaksi", Mariska tilitti.

Miehet eivät voi koskaan laulaa naissukupuolesta lähimainkaan samankaltaisella asenteella – eikä sellaiseen ole syytäkään.