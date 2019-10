Naantalin uusin lähiliikuntapaikka on valmis – Maijamäen yläkoulun pihassa on nyt juoksurata, koripallokenttä ja monitoimiareena

Riitta Salmi

Alakoulussa on totuttu liikkumaan välituntisin, nyt se on mahdollista myös yläkoulussa. Naantalin Maijamäen yläkoulun paljaalle asvalttipihalle on rakentunut värikäs lähiliikuntapaikka, joka on avoinna kaikille kaupunkilaisille. Korista ennen aamu yhdeksän oppituntia kävi heittelemässä Cristian ja Alex Chirca.