Voitontahto vetää Vilho Aatolan kilparadoille kartingissa – "Kivointa on kisaaminen"

Turkulaisella Vilho Aatolalla, 10, on takanaan vasta kaksi karting-kilpakautta, mutta laji on vienyt nuoren kuskin mukanaan. Koko Aatolan perhe on tukemassa Vilhoa, joka tutustui lajiin jo kolmevuotiaana tandemauton kyydissä. Tähtäimessä ovat kansainväliset kisat.