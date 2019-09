Tänään on turkulaisen Downton Abbey -fanin onnenpäivä

Turkulainen Sari Tarkiainen on niin kiintynyt Downton Abbey -sarjan henkilöihin, että he tuntuvat omilta sukulaisilta. Menneen ajan brittikulttuuri ja sarjan taitava toteutus kiehtovat tosifania. Väliin hän ei ole jättänyt yhtään jaksoa. Tänään on sarjaan pohjautuvan elokuvan ensi-ilta.