Kiinnostaako vapaaehtoisen lukumummin tai -vaarin pesti? – "Meidän tehtävämme on kannustaa, kehua ja tukea"

TS/Marttiina Sairanen

Neljäsluokkalaisille Vilma Liinanotkolle ja Lauri Savolalle lukumummille ja -vaarille lukeminen on tuttua jo viime lukuvuodesta. Liinanotko lukee lukuvaari Erkki Matilaiselle Eppu Nuotion kirjaa Näin pienissä kengissä. Savola lukee lukumummi Anne Larkamaalle Veera Salmen kirjoittama Puluboin ja ponin pöpelikkökirja.4488241_.jpg: Neljäsluokkalaisille Vilma Liinanotkolle ja Lauri Savolalle lukumummille ja -vaarille lukeminen on tuttua jo viime lukuvuodesta. Liinanotko lukee lukuvaari Erkki Matilaiselle Eppu Nuotion kirjaa Näin pienissä kengissä. Savola lukee lukumummi Anne Larkamaalle Veera Salmen kirjoittama Puluboin ja ponin pöpelikkökirja.4488240_.jpg: Neljäsluokkalaiselle Vilma Liinanotkolle lukumummille ja -vaarille lukeminen on tuttua jo viime lukuvuodesta. Hän lukee lukuvaari Erkki Matilaiselle Eppu Nuotion kirjaa Näin pienissä kengissä. 4488239_.jpg: Lauri Savola lukee tavallisesti mieluiten Aku Ankkaa ja muita sarjakuvia, mutta nyt käsissä on Veera Salmen kirjoittama Puluboin ja ponin pöpelikkökirja, jota hän lukee ääneen lukumummi Anne Larkamaalle.Neljäsluokkalainen Sofia Kuivisto odottaa omaa vuoroaan. Hän aikoo lukea lukumummille Veera Salmen kirjoittamaan Puluboin ja ponin tsompikirjaa. -Olen lukenut aiemminkin Puluboi-kirjoja, ja tykkään niistä, kun ne ovat hauskoja. Ääneen lukeminenkin on kivaa. Joskus luen ääneen myös äidilleni tai itsekseni, Kuivisto kertoo.