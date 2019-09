"Ajattelin, että olen maailman lihavin tyttö" – Naiset kaipaavat kuviin kaikenkokoisia naisia, mutta kannustaako kehopositiivisuus lihomiseen?

Tytti Shemeikka antoi kehotarinansa mukaan Rakas keho -kirjaan. Kirjan tekijät haluavat ravistella asennetta, että meidän pitäisi muuttua, laihtua ja näyttää paremmalta. "Pahimmillaan ihmiset laittavat elämänsä tauolle, kunnes ovat laihtuneet tai näyttävät hyvältä. Se on surullista, sillä siinä menee elämää ohi", sanoo psykologi. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat vastustaneet maailmalla suosittua Health at every size -ideologiaa. Psykologin mukaan terveyttä edistävät teot ovat muutakin kuin painoon tuijottamista.