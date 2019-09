Jori Liimatainen

– Keltainen tyllihame valmistettiin Pride-kulkuetta varten. Viimeiset viisi vuotta kaikki Suomen drag-artistit ovat olleet kulkueessa Drag queens of Finland -kyltin takana – ja minähän tietysti halusin olla näyttävin isoimmalla ja värikkäimmällä puvulla, Marko Vainio naurahtaa. Keltaisessa asussa on 140 metriä tylliä. Pirttimäki paljastaa, että joukossa on myös hiukan vihreää, joka luo kolmiulotteisuuden vaikutelmaa. – Tämä on yksi niistä harvoista puvuista, joissa Marko on Priden aikana pystynyt istumaan taksissa, Pirttimäki kertoo.