Turkulaislähtöinen Juha Valta kehitti opetusta Nepalissa, jossa iso osa koulupäivistä kuluu kokeisiin valmistautumiseen

Saara-Miira Kokkonen

Juha Valta oli huhtikuussa moottoripyöräretkellä Nagarkotissa, joka on vuoristokylä lähellä Kathmandua. – Nagargot on Kathmandusta katsoen lähin paikka nähdä Himalajan lumihuippuiset vuorijonot aina Everestille asti. Lisäksi siellä on ilma puhtaampaa kuin laaksossa. Siksi kävin siellä usein ihan puhdistamassa keuhkojani, Valta kertoo.