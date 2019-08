Ari-Matti Ruuska

Taidegraafikko Laura Pohjosella on meneillään näyttelykausi. Ennen Turkua hänellä oli näyttelyt Helsingissä ja Nummelassa. Turkua seuraavat Jyväskylä, Kouvola ja Berliini. Aiheena useimmissa teoksissa on oma lapsi, jonka kasvua äiti on tallentanut teoksiinsa jo kymmenen vuoden ajan.