Jussi Leinonen

Connor Laybourne ja Johanna Mourujärvi tapasivat aikoinaan ravintolan keittiössä, joten työskentely yhdessä on luontevaa. Joku on joskus ihmetellyt rajua kielen­käyttöämme keittiössä, mutta kun olemme kotona, työ unohtuu, Laybourne sanoo. Kovin suurta ryhmää ravintola ei pysty kerralla vastaanottamaan, sillä työn­tekijöitä on tasan kaksi: Laybourne ja Mourujärvi itse.