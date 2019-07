Varsinais-Suomesta löydetty aurinkoahven lisättiin haitallisten vieraslajien luetteloon – mutta kuuluisiko ihminenkin listalle?

Eikö suurin osa eläin- ja kasvilajeista ole lopulta vieraslajeja, kun tarpeeksi pitkälle mennään – kuten ihminen Suomessa? "No, omin jaloin me olemme tänne tulleet." Evoluutioekologian professori luokittelee ihmisen hieman eri ryhmään, vaikka ihmisestä on todistetusti ollut merkittävää haittaa luonnolle.