Tältä näyttää Suomen vanhimmassa kaupassa, jonka Kalle Päätalo teki tunnetuksi

Jo viides sukupolvi pyörittää Suomen vanhinta yhä toiminnassa olevaa kauppaa. Mikko ja Laura Jalava ottivat 136-vuotiaan Jalavan kaupan vastuulleen viisi vuotta sitten. Vienankarjalaisen Stephan Jakowleffin perustama kauppa on tuttu Kalle Päätalon kirjoista. Taivalkosken kaupasta on aikanaan toimitettu turkiksia Pietarin hovinaisten viittoihin ja helmiä Ruotsin hoviin. Nykyisin asiakkaista neljä viidesosaa on matkailijoita. Katso videolta, miltä tunnelmallisessa kaupassa näyttää nyt.