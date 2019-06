Teinin vanhemman arjesta romaanin kirjoittanut Roope Lipasti luuli itse nuorena, että hänellä on hommat hanskassa

Roope Lipasti on julkaissut kirjoja, näytelmiä, oopperalibrettoja, kuunnelmia ja työskennellyt toimittajana. Humoristiksi tituleerattu kirjailija on kertomansa mukaan käytännönläheinen tyyppi, joka menee eikä meinaa. Hän fanittaa Roald Dahlia, harrastaa historiaa ja menisi töihin raksalle, jos ei voisi kirjoittaa. Vaikka juuri nyt Lipasti on töihin tarttuva perheenisä, oli hänkin joskus villi teini.