Koomikon täytyy herättää tunteita – Antti Lindfors väitteli stand up -komiikasta, jonka yksi suosituimmista tyylilajeista on tunnustuksellisuus

Riitta Salmi

Turkulaissyntyinen Antti Lindfors aloitti stand up -komiikkaa käsittelevän väitös­tutkimuksensa tekemisen Turussa 2013.– Turun stand up -skene oli silloin aika pieni, nyt se on hieman vilkkaampi. Klubeja järjestetään muun muassa Dynamossa. Koomikot suosivat paikkoja, joissa katto on matalalla ja naurut jäävät tilaan.qTurku ei ehkä ole Suomen stand up -skenen keskus, mutta vuosien varrella täällä on kuitenkin nähty värikäs koomikko­kavalkadi paikallisista aloittelijoista kokeneisiin kansainvälisiin konkareihin.