Saksa purkaa vimmaisesti ydinvoimaloitaan, mutta jätteiden loppusijoituspaikasta ei ole tietoakaan: "Atomivoimasta luopuminen ei ole sitä, että nimet paperiin ja se siitä"

Kun Saksa purkaa ja puhdistaa entisiä ydinvoimaloitaan, työmäärä on valtava. Euroopan talousmahdin viimeisetkin reaktorit on tarkoitus sulkea vuoteen 2022 mennessä. Siinä missä suurin osa suomalaisista kannattaa ydinvoimaa, Saksassa sitä ei jäädä ikävöimään. Tervetuloa kiertokäynnille DDR:n ylpeyteen, Lubminin entiseen ydinvoimalaan! Sitä on purettu vuodesta 1995 eikä loppua näy.