Katso video: Olli Vikstedt näyttää, miten Rubikin kuutio ratkaistaan sokkona reilussa minuutissa

Nyt on taito hyppysissä. Kevään abiturientti Olli Vikstedt kilpailee Rubikin kuution ratkaisemisessa silmät sidottuna. Hänen nopeusennätyksensä on reilu puoli minuuttia. Takana on yli viiden vuoden innostus ja harjoittelu. Jutun lopusta löydät mestarin vinkit kuution kesyttämiseen.