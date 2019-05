Extreme: Haluatko olla trendikäs? Pukeudu rohkeasti lehmäkuosiin ja olkatoppauksiin

Peppi Kukkonen

Extreme selvitti kauden suurimmat muoti-ilmiöt. Hiteiksi nousivat niin kasarityylin olkatoppaukset, naiselliset korkosandaalit kuin käytännölliset armeijavaikutteetkin.

1. Lehmä- ja leopardikuosit

Leopardikuosi jatkaa yhä suosiossa, mutta nyt yhtä suosittua on mustavalkoinen lehmäntäpläprintti. Täydellinen kuosi tuomaan mielenkiintoa kerrospukeutumiseen, asusteena tai vaikka vaihtoehtona valkoiselle farkkutakille.

2. Korkosandaalit

Korkosandaalit tai narukorkokengät ovat nyt ykkösasuste, joita löytyy miltei jokaisen ketjuliikkeen sekä designermerkin valikoimista. Kenkiä löytyy jokaiseen makuun; eri väreissä, erimallisilla koroilla, monin eri tavoin nyöritettyinä, solmuilla tai ilman. Ne sopivat miltei mihin asuun tahansa ja näyttävät kesäisiltä, mutta tyylikkäiltä.

3. Satiiniset midihameet

Pohjepituinen midihame on ideaalinen kesävaate, joka on helppo yhdistää minkä kanssa tahansa. Kaunis valoa heijastava ja tuulessa liehuva materiaali on oiva pohja juhlavalle asulle, tai arkisten vaatekappaleiden, kuten hupparin tai t-paidan, kanssa paritettuna huoliteltu jokapäivän asukombo. Näitä löytyy nyt kaikissa mahdollisissa väreissä ja kuoseissa, ja Topshopin kulttimaineeseen noussutta kappaletta löytyy joka makuun.

Huono puoli tässä vaatteessa on sen helposti käytössä ryppyyntyminen. Kokeile sovituskopissa istua ja kävellä hame päällä, ja valitse sellainen hame, joka kestää kauniina päivän läpi.

4. Ylisuuret puvut

Nyt läheiseen second hand -liikkeeseen tai poikaystävän vaatekaapille uutta kevätasua etsimään! Tämän hetken puku ei istu räätälöidyn täydellisesti, vaan on hieman liian pitkä hihoista ja lahkeetkin laahaavat maanpintaa.

Yhdistä tanskalaisen bloggaajan Josefine Haaning Jensenin tai ruotsalaisen Hanna Schönbergin tapaan valkoiseen t-paitaan ja asusta kultakoruilla, ja täydellisen rento mutta huoliteltu asu on valmis. Lisää vielä aiemmin mainitut korkosandaalit tuomaan ripaus feminiinisyyttä, tai yhdistä huolettomasti tennarehin. Jos onnistut jostain löytämään ylisuuren puvun pastellisävyissä, on se tuplavoitto.

5. Pitkät shortsit

Isämuoti jatkaa trendikkyyttään tämänkin ilmiön osalta, kun muodikkaimmat shortsit yltävät nyt puoleen reiteen asti. Helppoa ja mukavaa, kun ei tarvitse jatkuvasti stressata liian lyhyistä housuista. Kokeile niin viime kesältä tuttuja pyöräilyshortseja, pidempiä farkkushortseja tai tämän kauden uusia tulokkaita, shortsipituisia puvun housuja.

6. Ysäriaurinkolasit

Tänä kesänä cat eye -malliset lasit korvataan ovaaleilla tai suorakulmion mallisilla aurinkolaseilla. Valitse lasit joko minimalistisella metallikehyksellä, tai kilpikonnakuvioiduilla muovikehyksillä näyttävämpää lookia varten.

7. Beige ja maanläheiset sävyt

Jokakeväisen pastellivärivillityksen rinnalla trendikkäitä ovat nyt maanläheiset sävyt, kuten khaki, luonnonvalkoinen sekä beigen ja ruskean eri sävyt. Superhelppoa yhdistää toisiinsa ja näyttää huolitellulta. Pukeudu kokonaan beigen eri sävyihin ja lisää jokin erivärinen asuste tuomaan kontrastia – mahdotonta mennä pieleen!

8. Solmuvärjätyt vaatteet

Tämä kyseinen ilmiö joko kauhistuttaa tai rakastuttaa, you choose. Esimerkiksi Justin Bieberin – ja maailman hippiyhteisön – suosima, sateenkaaren väreissä toteutettu solmuvärjäys aiheuttaa toisissa oksetusreaktion, kun taas toiset rakastavat sen räväkkyyttä. Muita asusteita ei tarvita.

Mikä parasta, solmuvärjääminen on helppo tapa tuunata tylsä vaate ihan kotioloissa. Eikä siinä tarvitse käyttää koko sateenkaaren värikirjoa, vaan voit pysyä vaikka neutraaleissa sävyissä, jos siltä tuntuu.

9. Haalariasut

Oli kyseessä sitten farkusta tehdyt lappuhaalarit tai vetoketjulla suljettava kokohaalariasu, on haalari mainio asukriisin pelastaja. Täydellinen kokohaalariasu on hieman väljä, mutta kiristetty vyötärön kohdalta muotoa tuomaan. Yhdistä sen alle kontrastivärinen ohut poolopaita, ja päivän asu on valmis!

10. Pussihihaiset paidat

Massiiviset paidanhartiat ovat nyt in, oli ne sitten tehty olkatoppauksilla tai pussihartioilla. Pussihihaisia paitoja löytyy nyt joka puolelta, ja niitä on monia variaatioita eri makuihin. Löytyy edestä nyöritettyjä tai napitettuja, tai pelkkää kangasta. Trendikkäin malli on kuitenkin kauluksesta neliön mallinen ja muuten suhteellisen myötäilevä, kun taas pussihihat tuovat paitaan ilmavuutta sekä naisellisuutta.