Vast:

Kyllä Ruotsin kauppa on elintärkeä Suomelle. Eikö sillä ole sinusta rahallista arvoa?

Entä ruotsin kielinen kulttuuri suomessa? Ajetaanko sekin alas? Onko Suomi jokin neuvostoliitto, jossa kaikki väki väkisin sulautetaan yhdeksi ryhmäksi ja kaikkien taitojen tarkoitus on olla vain valtion etuja ajavia? Jos emme ruotsin kieltä tarvitse, niin entäs sitten saamen kieli? Ruotsin kieltä tarvitaan, koska se on osa suomea, hyväksyit sen tai et.

