Nämä nuoret naiset menevät siihen samaan harhaan kuin monet muutkin. Se että jokin aine on "luonnosta" tai "vanhaa perimätietoa" tai peräti "kiinalaista läketiedettä" ei tee siitä välttämättä sen turvallisempaa kuin jostain synteettisestä nykyaineesta. Monissa kasveissa tai luonnon aineosissa on voimakkaitakin allergeeneja, jopa suorastaan myrkyllisiä yhdisteitä. Niille voi yhtä lailla herkistyä kuka tahansa kuin synteettisillekin. Tällainen aine on esimerkiksi henna, jota on vuosituhansia käytetty "luonnonkosmetiikkana".

Jotta joku synteettinen aine saisi käyttöluvan, sitä on testattava. Luonnon yhdisteille ei välttämättä ole tällaista seulaa, varsinkin jos käyttäjät löytävät reseptinsä "isoäidiltä". Aineen kemiallinen nimi ei tee siitä pelottavaa, vaikka moni maallikko niin luulee.

