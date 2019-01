Jori Liimatainen

Virpi Helander (vas.) on tullut Kässäkahvilaan äitinsä Seija Pitkäsen kanssa. Helanderilla on työn alla oranssi kaulaliina, josta saa tulla niin pitkä kuin lankaa riittää. Käyttäjäksi hän kaavailee joko itseään tai tytärtään. Pitkänen taituroi ruskeaa pöllösukkaa. Käsitöiden tekeminen on kulkenut suvussa äidiltä tyttärelle. – Äiti on tehnyt niin paljon, että hän kyllä hän osaa kaiken, Helander hymyilee. – Olen oppinut paljon omalta äidiltäni, joka myös oli taitava käsityöihminen, Pitkänen puolestaan kertoo.