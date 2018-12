Gallup: Mihin tapahtumiin osallistuit viime vuonna ja mitä on suunnitteilla vuodeksi 2019?

Kulunut vuosi on tarjonnut lukemattomia erilaisia kulttuuri- ja yleisötapahtumia. Tiedustelimme muutamilta ohikulkijoilta, mihin tapahtumiin he olivat osallistuneet vuoden 2018 aikana ja mihin tilaisuuksiin he aikoivat suunnata tulevana vuotena.