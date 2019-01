Timo Jakonen

”Vuonna 2049 Aurajoki on ruopattu, Halistenkoskella vedestä suodatetaan kaikki maa-ainekset ja humukset. Vesi on melkein kirkasta, ei täysin, vaikka pohjaan on tuotu puoli harjua hiekkaa.” Lemmikki Valkeameri kirjoittaa Turku-utopiassaan.