Marttiina Sairanen

– Se, ettei joulun alla hallissa soi (kaiuttimista) joulumusiikki, on tietoinen valinta. Se ei tänne kuulu. Kun täällä on musiikkia, se on elävää musiikkia, toteavat Turun kauppahallin isäntä, Harri Malkki (vas.) ja kalakauppias Jaakko Manelius. Elävää musiikkia pääsee kuulemaan hallissa muun muassa jouluaattoaamuna.