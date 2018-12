Paljon Onnea!

Hienoa, että eräät ovat hoitaneet syntymäpäivänsä näin jouluajaksi. Lapsena se varmaan kyllä teki sen, ettei lahjoja saanut sen enempää kuin mitä jouluksi sai muutenkin, olisikin varmaan hyvä ollut olla kevään lapsi.



Täytyy sanoa, että tuo perusoptimismi kantoi aikansa, muttei hyvään uskominen muuta ulkopolitiikassa mitään eikä ketään. Ulkopolitiikan tarkoitus on ajaa valtion ja kansan etuja.



Meillä oli vuoden 2000 jälkeenkin paljon onnea matkassa, muttei se muuta miksikään sitä tosiasiaa, että ulkopolitiikassa ostimme pelipaikkaamme etenkin idän, mutta myös lännen suhteen. Nyt kun suuri osa Euroopasta on suomettunut, kuten mekin aina näihin päiviin asti, voi todeta, että olimme onnekkaita. Miten on jatkossa? Emme enää pärjää vain mielistelemällä muita ja maksamalla heidän kulujaan.

