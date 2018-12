Tiepalvelumies ihmettelee riekaleiden paljoutta – Ovatko renkaat huonontuneet ?

Tomi Harkka ja veljensä Esa ovat pitkän linjan yrittäjiä. He auttavat autoilijoita maantiellä. Tomi Harkan mukaan on yleinen harhaluulo, että apu on ilmaista.