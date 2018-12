Millaisen muotokuvan sinä haluaisit? Kuvaamot erottautuvat nyt erikoistumalla

Kuvien merkitys ihmisten elämässä on kasvanut. Lapset ja perhe ovat suosittuja ammattikuvaajalla otettavien muotokuvan kohteita, vaikka kännykkäkamerat kulkevat mukana kaikkialle. Studiolle on yhä vähemmän tarvetta – luonto tai oma koti on elävämpi ympäristö.