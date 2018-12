"Tuntuu raastavalta, että hänen kärsimyksensä on meidän vanhempien vikaa" – huumeongelman takia huostaanotettu lapsi oireilee paljon palattuaan kotiin

Huostaanotetun lapsen tie takaisin kotiin vaati vuosien oikeustaistelun. Viisivuotias tyttö ehti elää eri sijaisperheissä 4,5 vuotta. Perhe on huojentunut, mutta edessä on vielä luottamuksen rakentaminen. Tyttö testaa vanhempiaan koko ajan, puhuu julmia, satuttaa sisaruksiaan ja on jatkuvasti valmis muuttamaan.