Jori Liimatainen

Takana keskellä remontoitu As Oy Kiinantorni, oikealla As Oy Kiinanmyllyn vuonna 2016 valmistunut uudisrakennus ja vasemmalla kokonaan uusi talo, Kiinanpiha. Sen As Oy Kiinanmylly rakensi As Oy Kiinantornilta vuokratulle tontille.