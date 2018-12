Vast: Maito unilääkkeenä onko tutkittu?

On tutkittu. Maidolla on tutkitusti hyvin lievä unettava vaikutus. Ns. yömaito on hiukan unettavampaa.



Joten siitä vain kokeilemaan, jos ei tule uni silmään. Itse monenlaisia uniongelmia elämäni aikana kokeneena voin kyllä sanoa, että vähänkään vakavampiin uniongelmiin se ei auta. No, lisänä ehkä rikka rokassa.