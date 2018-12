Riitta Salmi

– Hengellisen tekstin merkitys on siinä, että ne tuovat pyhän arjen keskelle. Vaikka ei olisi uskossa, ne voivat silti puhutella. Päivän Sana on lyhyt ja selkeä viesti, jollaisia ehkä kaivataan näinä epämääräisinä aikoina. Tyylini kirjoittaa Päivän Sanoja on suora ja pohdiskeleva, en päästä lukijoita ihan helpolla, Toni Penttinen lupaa.