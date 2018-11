Postinjakaja Jari Haarasen, 58, työura ei katkennutkaan lonkkavaivaan – työnantajat haluavat sairastavia työntekijöitä entistä useammin töihin, koska se tukee paranemista

Korvaavan työn tarjoaminen sairastuneille työntekijöille yleistyy. Kunnista yhteensä 67 prosenttia on kertonut jo käyttävänsä vastaavaa toimintatapaa, Postissa erilaisia järjestelyjä on ollut jo pitkään ja S-ryhmäkin on ottamassa muokattua työtä käyttöön. Työntekijän jäljellä oleva työkyky halutaan ottaa käyttöön, sillä tutkimusten mukaan työnteko voi jopa parantaa.