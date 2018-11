Riitta Salmi

Jussi Sudenlehti kouluttaa viikoittain kymmeniä lastensuojelun ammattilaisia. Hän on nähnyt, miten suuri merkitys tutkimustiedon hyödyntämisellä on käytännön työtapoihin. – Tärkein hoitotyökalu on ihmissuhteet, eli aito vuorovaikutus asiakkaan kanssa ja hänen asiansa kuunteleminen, hän miettii.